Trabzonspor'da Avcı beklentilerin altında kaldı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon büyük maçlarda beklentilerin altında kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Avcı beklentilerin altında kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2024 13:33
Süper Lig'in 9. haftasındaki Alanyaspor maçıyla Trabzonspor'da ikinci dönemine başlayan Abdullah Avcı, derbilerde beklenen performansı gösteremedi.

5 büyük maçın sadece 1'ini kazanan Avcı, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 mağlup edip, tarihi hasreti bitirmişti. Ancak Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor olaylı maçta 3-2 yendi.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dolmabahçe'de 2-0 yenildiği Beşiktaş'a, son olarak Türkiye Kupası Finali'nde de mağlup oldu. Trabzonspor, Galatasaray'a ise evinde 5-1'lik farklı skorla kaybetmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery