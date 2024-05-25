Trabzonspor'da Avcı beklentilerin altında kaldı!

Süper Lig'in 9. haftasındaki Alanyaspor maçıyla Trabzonspor'da ikinci dönemine başlayan Abdullah Avcı, derbilerde beklenen performansı gösteremedi.
5 büyük maçın sadece 1'ini kazanan Avcı, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 mağlup edip, tarihi hasreti bitirmişti. Ancak Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor olaylı maçta 3-2 yendi.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dolmabahçe'de 2-0 yenildiği Beşiktaş'a, son olarak Türkiye Kupası Finali'nde de mağlup oldu. Trabzonspor, Galatasaray'a ise evinde 5-1'lik farklı skorla kaybetmişti.
5 büyük maçın sadece 1'ini kazanan Avcı, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 mağlup edip, tarihi hasreti bitirmişti. Ancak Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor olaylı maçta 3-2 yendi.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Dolmabahçe'de 2-0 yenildiği Beşiktaş'a, son olarak Türkiye Kupası Finali'nde de mağlup oldu. Trabzonspor, Galatasaray'a ise evinde 5-1'lik farklı skorla kaybetmişti.
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