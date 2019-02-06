Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum."
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Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum."
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