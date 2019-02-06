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Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayınladı.

Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Fatih Terim'e taziye mesajı
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06 Şubat 2019 14:07
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum."

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