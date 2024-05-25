Beşiktaş'ta 6 maçta sezona bedel kupa

Avrupa kupalarına erken veda eden, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında neredeyse ilk devrede kopan, ilk 4 sıranın da dışında kalırken ezeli rakiplerinden 40+ puan fark yiyen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük moral buldu.
Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, siyah-beyazlı camiadan ve taraftarlardan kupa ile özür diledi. Kara Kartal, Türkiye Kupası'nı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 11. kez müzesine götürürken öne çıkan isim Serdar Topraktepe oldu.
TARİHE ADINI YAZDIRDI
Hoca değişimi baş döndüren Beşiktaş'ta ikinci kez kulübeye geçen 47 yaşındaki teknik adam, ligde 8 ve kupada 3 maçta takımının başındaydı.
Fernando Santos, Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'i ligdeki puan ortalamasında geride bırakan Topraktepe, ikinci kulvarda da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle Kartal'a çile dolu sezonunda kupa kazandırırken, kariyer zirvesini de yaptı.
Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, siyah-beyazlı camiadan ve taraftarlardan kupa ile özür diledi. Kara Kartal, Türkiye Kupası'nı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 11. kez müzesine götürürken öne çıkan isim Serdar Topraktepe oldu.
TARİHE ADINI YAZDIRDI
Hoca değişimi baş döndüren Beşiktaş'ta ikinci kez kulübeye geçen 47 yaşındaki teknik adam, ligde 8 ve kupada 3 maçta takımının başındaydı.
Fernando Santos, Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'i ligdeki puan ortalamasında geride bırakan Topraktepe, ikinci kulvarda da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle Kartal'a çile dolu sezonunda kupa kazandırırken, kariyer zirvesini de yaptı.
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