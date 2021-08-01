Fatih Terim: 'Onyekuru'yu ben de isterdim'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gazetecilerle sohbet toplantısında Henry Onyekuru'nun Olympiakos'a transfer olmasını yorumladı.



Henry Onyekuru'nun kendilerindeki satın alma opsiyonunun yüzde 50'si için 4 Milyon 375 bin € istendiğini belirtti.



Fatih Terim açıklamasında, "Henry Onyekuru'nun bizdeki opsiyonu, bonservisinin %50'si için 4 Milyon 375 bin € şeklinde idi. Bonservisin %100'ü için bir bu kadar daha vermemiz gerekiyordu. Ancak şimdi Olympiakos'a 5 Milyon €'ya gitti. Ben istemez miydim kadromuzda olmasını!" dedi.



