Fatih Terim: "Onyekuru'yu ben de isterdim"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonu hakkında konuştu

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim: 'Onyekuru'yu ben de isterdim'
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01 Ağustos 2021 18:27
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim gazetecilerle sohbet toplantısında Henry Onyekuru'nun Olympiakos'a transfer olmasını yorumladı.

Henry Onyekuru'nun kendilerindeki satın alma opsiyonunun yüzde 50'si için 4 Milyon 375 bin € istendiğini belirtti.

Fatih Terim açıklamasında, "Henry Onyekuru'nun bizdeki opsiyonu, bonservisinin %50'si için 4 Milyon 375 bin € şeklinde idi. Bonservisin %100'ü için bir bu kadar daha vermemiz gerekiyordu. Ancak şimdi Olympiakos'a 5 Milyon €'ya gitti. Ben istemez miydim kadromuzda olmasını!" dedi.


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