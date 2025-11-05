05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Fatih Terim geri sayımda: Çekya

Son olarak geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ın Al-Shabab ekibini çalıştıran tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Çekya Milli Takımı ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

05 Kasım 2025 10:24
Fotoğraf: AA
Fatih Terim geri sayımda: Çekya
8 Süper Lig şampiyonluğu ile Türkiye'nin en başarılı teknik direktörleri arasında zirvede yer alan Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başında 23 karşılaşmaya çıkarak görevinden ayrılmıştı.

Türkiye'de 2021-2022 sezonundan bu yana takım çalıştırmayan Terim, Yunanistan ve Suudi Arabistan maceralarının ardından yeni bir yurt dışı deneyimine yelken açmaya hazırlanıyor.

ÇEKYA MİLLİ TAKIMI İLE EL SIKIŞTI


Çekya basınında yer alan haberlerde, Çekya Milli Takımı'nın 72 yaşındaki Terim ile her konuda anlaşmaya vardığı aktarılırken, gazeteci Candaş Tolga Işık da Terim'in son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Işık, bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada ''Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah'' ifadelerini kullandı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
