Fatih Terim: "Galatasaray'a sabır gerek"

Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katılan Fatih Terim, Galatasaray ve Alanyaspor hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Galatasaray'a sabır gerek'
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27 Eylül 2022 16:07
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katıldı.

Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır." yorumunu yaptı.

Fatih Terim, Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız." ifadelerini kullandı. 




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