Bordeaux'nun başarılı orta saha oyuncusu Yacine Adli, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde ilk sıralarda yer alıyor.



Tecrübeli hoca, PSG'deki döneminden bu yana genç Fransız'ı takip ediyor. PSG'deyken oyuncuyu kadrosuna katamayan Terim, Bordeaux'un küme düşürülmesinin ardından yeniden harekete geçti.



Hatta 20 yaşındaki on numarayla görüştü. Kendisiyle ilgili fikirlerini ve planlarını anlattı. Şimdi Adli ve Bordeaux'tan gelecek yanıt bekleniyor.



Geçen sezon Bordeaux formasıyla 36 resmi maça çıkan ve bu maçların büyük çoğunluğunda merkez orta saha olarak görev alan 20 yaşındaki Adli, 2 gol atıp 5 asist yaptı.



