Fatih Terim 'fırsat'ı gördü: Yacine Adli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bordeaux'nun küme düşürülmesi sonrası 20 yaşındaki Fransız orta saha Yacine Adli için harekete geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim 'fırsat'ı gördü: Yacine Adli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2021 08:36
Bordeaux'nun başarılı orta saha oyuncusu Yacine Adli, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Tecrübeli hoca, PSG'deki döneminden bu yana genç Fransız'ı takip ediyor. PSG'deyken oyuncuyu kadrosuna katamayan Terim, Bordeaux'un küme düşürülmesinin ardından yeniden harekete geçti.

Hatta 20 yaşındaki on numarayla görüştü. Kendisiyle ilgili fikirlerini ve planlarını anlattı. Şimdi Adli ve Bordeaux'tan gelecek yanıt bekleniyor.

Geçen sezon Bordeaux formasıyla 36 resmi maça çıkan ve bu maçların büyük çoğunluğunda merkez orta saha olarak görev alan 20 yaşındaki Adli, 2 gol atıp 5 asist yaptı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.