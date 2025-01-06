Fatih Terim'den transfer açıklaması

Neredeyse 10 gol kaçırdık. Bazı teknik ve fiziki sorunlarımız var ve bu konularda çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor." dedi.



Transferi işaret eden Terim, " Takımın bazı transferlerle desteklenmesi gerekiyor ve kulüp yetkililerinin de bu konu üzerinde çalıştığını çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.









Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Al Fayha maçının ardından açıklamalarda bulundu.Takımıyla ilk resmi maçına çıkan Terim,