Fatih Terim'den transfer açıklaması

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Fayha maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den transfer açıklaması
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06 Ocak 2025 21:44
Son güncelleme 06 Ocak 2025 21:45
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Al Fayha maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımıyla ilk resmi maçına çıkan Terim, "Neredeyse 10 gol kaçırdık. Bazı teknik ve fiziki sorunlarımız var ve bu konularda çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

Transferi işaret eden Terim, "Takımın bazı transferlerle desteklenmesi gerekiyor ve kulüp yetkililerinin de bu konu üzerinde çalıştığını çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.
 

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