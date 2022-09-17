Fatih Terim'den Netflix belgeseli için paylaşım

Terim ilk 11'ini kurdu! Sen de oyuncularını seç, puanı topla, oyunu kazan!

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Fatih Terim, Netflix'te yayınlanan "Terim" belgeseli için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.Terim, paylaşımında her zaman bir belgeselinin olmasını istediğini belirterek, emeği geçenlere ve izleyenlere teşekkür etti.