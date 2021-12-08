Fatih Terim: 'Ameliyat olabilirim!'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesi rahatsızlığıyla ilgili açıklamada bulundu.



İşte Fatih Terim'in sözleri:



"Pazartesi günü başlayan ağrılarım, mide ve bağırsak sistemindeki ağrı şikayetlerim nedeniyle geceyi hastanede geçirdim. Kimseyi telaşlandırmak istemedim. Herhangi bir paylaşımda bulunmayı erken gördüm. O arada tetkikler devam ediyordu. Sonrasında bazı operasyon ihtimali masaya konunca tekrar konuştuk.



Rica ettim, ihtimallerin maçtan sonraya, daha doğrusu doktorlardan izin alarak antrenmana gittim. Sonra hastaneye döndüm. Bugün takımımla beraber oldum. Çok mutlu oldum. Dursun Buğra hocam nezdindeki tüm doktorlara çok teşekkür ediyorum. Tüm arayan soranan ilgilenen paylaşan dileklerini paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Döndükten sonra ihtimallerden biri operasyon. Olabilir. Ancak, çok şükür iyiyim. Burada olduğum için mutluyum. Doktorlarla pazarlık edilmez ama bana izin verdiler. Allah'a şükür iyiyim."





İLGİLİ VİDEO