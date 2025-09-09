09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Fatih Tekke'nin hedefi: İlk galibiyet!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kariyerinde Fenerbahçe karşısındaki ilk galibiyetini almak için planlar yapıyor.

Fatih Tekke, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Tekke'nin aklı bu derbide. Bordo mavililerin hocası, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe karşısında oynadığı 6 lig maçında 3 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti.

Sarı-lacivertli takım karşısında teknik adam olarak galibiyet elde edemeyen 48 yaşındaki teknik direktör, ilk galibiyetini alma planları yapıyor.

GEÇEN YIL 4-1 KAYBETTİ


Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bordo-mavili takımın başında 4-1 mağlup olan Tekke, 2022-23'te İstanbulspor'un başında 31 haftada rakibi ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldırmıştı. 2023- 2024'te ise bu kez Antalyaspor'un başında Kadıköy'de rakibi ile 2-2 berabere kalarak yine şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldırmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
