Fatih Tekke'nin hedefi: İlk galibiyet!

Fatih Tekke, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor.Tekke'nin aklı bu derbide. Bordo mavililerin hocası, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe karşısında oynadığı 6 lig maçında 3 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti.Sarı-lacivertli takım karşısında teknik adam olarak galibiyet elde edemeyen 48 yaşındaki teknik direktör, ilk galibiyetini alma planları yapıyor.Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'ye bordo-mavili takımın başında 4-1 mağlup olan Tekke, 2022-23'te İstanbulspor'un başında 31 haftada rakibi ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldırmıştı. 2023- 2024'te ise bu kez Antalyaspor'un başında Kadıköy'de rakibi ile 2-2 berabere kalarak yine şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldırmıştı.