Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları tepkisi!

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.



Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, siyah-beyazlıların bu talebi doğrultusunda tepki gösterdi. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın!" diye konuştu.



2 MAÇIN KAYITLARI AÇIKLANMIŞTI



Süper Lig'de daha önce bu sezon oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtları açıklanmıştı.





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