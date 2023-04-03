Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları tepkisi!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi için VAR kayıtlarını talep etmesinin ardından tepki gösterdi. Hurma, "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın!" diye konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Karagümrük'ten VAR kayıtları tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2023 17:32
Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, siyah-beyazlıların bu talebi doğrultusunda tepki gösterdi. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, "Bu lig büyük takımların oyuncağı mı, onların VAR kayıtları açıklansın bizimkiler gizli kalsın!" diye konuştu.

2 MAÇIN KAYITLARI AÇIKLANMIŞTI

Süper Lig'de daha önce bu sezon oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtları açıklanmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery