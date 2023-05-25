Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü

İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te ayrılıklar üst üste geliyor.



İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; takımın İtalyan yıldızı Fabio Borini, sezon tamamladan Fatih Karagümrük'ten ayrılmak için kulüp ile anlaşma sağladı.



İtalyan oyuncu ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiği biliniyordu.



Haberde ayrıca, Borini'nin dışında Ebrima Colley, Matteo Ricci ve Batuhan Şen de sezonun kalan kısmında forma giymeyeceği aktarıldı.



32 yaşındaki Fabio Borini, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 21 gol 9 asistlik katkı sağlamıştı.







