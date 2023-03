Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'ndaki maçta Fatih Karagümrük, 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmayı başardı.



Giresunspor, 20. dakikada Rijad Bajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisinde Borja Sainz, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fatih Karagümrük'te Levent Mercan, 45. dakikada skoru 2-1'e getirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Fatih Karagümrük, 57. dakikada eşitliği yakaladı. İtalyan yıldız Fabio Borini, bu dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 30, Giresunspor 23 puana yükseldi.



Fatih Karagümrük, ligde bir sonraki maçına 19 Mart'ta Başakşehir karşısında çıkacak. Giresunspor, aynı tarihte Sivasspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikadaki Giresunspor atağında Mejia'nın sol kanattan yaptığı ortada Biraschi'nin topa koluyla müdahalesine maçın orta hakemi Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.



20. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



39. dakikada Savicevic'in defansın arkasına attığı topla buluşan ve kaleci Batuhan Ahmet Şen ile karşı karşıya kalan Bajic, kaleye vurmak yerine yerden Borja Sainz'a topu aktardı. Borja Sainz, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.



44. dakikada Mejia'nın Giresunspor ceza sahası ön çizgisi önünde Borini'ye yaptığı müdahaleye maçın hakemi Kadir Sağlam faul kararı verdi. Atışı kullanan Münir Levent Mercan, kaleci Ferhat Kaplan'ın bakışları arasında topu ağlarla buluşturdu: 2-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





55. dakikada Giresunspor ceza sahası içerisinde Ozdoev, Arias'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.



57. dakikada penaltı atışını kullanan Borini, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 2-2.



87. dakikada Perez, ceza sahası ön çizgisi önünde Ricci'yi düşürdü ve maçın hakemi faul kararı verdi. Diagne'nin kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.



Karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez



Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias (Dk. 59 Campuzano), Perez, Faruk Can Genç, Mejia (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Görkem Sağlam, Serginho (Dk. 79 Kuwas), Savicevic, Borja Sainz (Dk. 90 Doğan Can Davas), Bajic



VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Münir Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 73 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 90+4 Nikholas), Colley (Dk. 83 Ljajic), Borini, Diagne (Dk. 90+3Kazım Kazım)



Goller: Dk. 20 Bajic (Penaltıdan), Dk. 39 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor), Dk. 44 Münir Levent Mercan, Dk. 57 Borini (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 Hayrullah Bilazer, Dk. 65 Faruk Can Genç (Bitexen Giresunspor), Dk. 53 Baniya, Dk. 79 Ricci (VavaCars Fatih Karagümrük)





