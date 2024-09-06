Fas'tan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması!

Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan Faslı futbolcular için açıklama yaptı.

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Fas'tan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması!
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06 Eylül 2024 15:18
Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan Faslı futbolcular için konuştu.

Regragui yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Panathinaikos, tıpkı Fas Ligi'ndeki Raja ve Wydad gibi büyük kulüpler. Benim için en önemlisi oyuncuların aldığı süre. O takımlara giden Faslı oyuncuların çözüm bulmuş olması önemli." dedi.

"REKABET ÇOK YÜKSEK"

Genç teknik adam ayrıca, "Çok üst düzey takımlara katılmadılar ama hepsi iyi takımlarda oynuyor. Transfer sorununu çözen, zihinsel olrak mükemmel durumda olan oyuncuları görmeyi umuyorum. Şu anda milli takımda rekabet çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri forma giyiyor. Galatasaray'da ise Hakim Ziyech, top koşturuyor.

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