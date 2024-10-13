Fas Milli Takımı'ndan gol yağmuru

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas evinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fas Milli Takımı'ndan gol yağmuru
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13 Ekim 2024 00:09
Afrika Uluslar Kupası elemeler B Grubu 3. Maçında Fas, sahasında Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Fas, Stade d'Honneur d'Oujda Stadyumu'ndaki karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Fas'a galibiyeti getiren golleri,18'de Abde, 38 ve 45+2'de Azzedine Ounahi, 45'de Achraf Hakimi ve 71'de penaltıdan Soufiane Rahimi attı.

FENERBAHÇE'DEN AMRABAT İLK 11'DE

Fenerbahçeli yıldız Sofyan Amrabat, maça ilk 11'de başladı. 90 dakika boyunca sahada kaldı.

EN NESYRİ SONRADAN DAHİL OLDU

Fenerbahçe'nin santraforu En Nesyri, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Maçın 65. dakikasında El Kaabi'nin yerine oyuna girdi.

ZIYECH KADRODA YOK

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

Bu sonucun ardından Fas puana yükseldi. Orta Afrika Cumhuriyeti 3 puanda kaldı. 

Fas, bir sonraki maçta Orta Afrika Cumhuriyeti deplasmanında rövanş maçına çıkacak.

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