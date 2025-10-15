Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu son maçında Fas, sahasında Kongo'yu konuk etti. Fas, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Mücadelede Fas'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri attı.
Bu sonuçla birlikte daha önce Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Fas, grubu 8'de 8 yaparak tamamladı.
