Fas, Andre Villas Boas'a teklif götürdü!

Fas Milli Takımı'nın teknik direktörlük için Andre Villas-Boas'a teklif götürdüğü ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fas, Andre Villas Boas'a teklif götürdü!
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06 Mayıs 2022 19:52
Fas Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Andre Villas-Boas olabilir.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Fas, Vahid Halilhodzic'in bazı oyuncularla sorun yaşamasının ardından Portekizli teknik adama teklif götürdü.

Haberde, Andre Villas-Boas'ın, Dünya Kupası'nda yer alacak bir milli takımda çalışmaya sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Marsilya'dan geçen sezon ayrılan ve yaklaşık bir yıldır boşta olan 44 yaşındaki Villas Boas, kariyerinde; Porto, Chelsea, Tottenham ve Zenit gibi takımlarda görev aldı.

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