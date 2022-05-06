Fas, Andre Villas Boas'a teklif götürdü!

Fas Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Andre Villas-Boas olabilir.



Portekiz basınında yer alan habere göre; Fas, Vahid Halilhodzic'in bazı oyuncularla sorun yaşamasının ardından Portekizli teknik adama teklif götürdü.



Haberde, Andre Villas-Boas'ın, Dünya Kupası'nda yer alacak bir milli takımda çalışmaya sıcak baktığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Marsilya'dan geçen sezon ayrılan ve yaklaşık bir yıldır boşta olan 44 yaşındaki Villas Boas, kariyerinde; Porto, Chelsea, Tottenham ve Zenit gibi takımlarda görev aldı.





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