Farioli: 'Biz favori değiliz'

Bir dönem Türkiye'de de çalışan İtalyan teknik adam Francesco Farioli, Fransız kulübü Nice'in başında adından söz ettirmeye devam ediyor.



Ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet 3 beraberlik alarak ligin zirvesine yerleşen Nice, son 2 haftada PSG ve Monaco deplasmanlarından galibiyetle ayrıldı.



Monaco maçının ardından açıklamalarda bulunan Farioli, "Biz bu ligin favorilerinden değiliz. Böyle düşünmeye başlarsak yanlış bir adım atmış oluruz. Çalışma ruhunu getirmek istediğim basın toplantısını hatırlıyorum, o günden bu yana hem olumlu hem olumsuz performanslar sergiledik ancak şu anda puan olarak olmamız gereken yerdeyiz." dedi.



"HAYAL KURMAMALIYIZ"



Şu ana kadar gösterilen performanstan mutlu olmaları gerektiğini söyleyen Farioli, "6 hafta itibarıyla puan durumuna bakma veya hayal kurma lüksümüz yok. Şu an sadece mutlu olmalıyız. Zorluklar bizi bekliyor olacak. Bunları görmeli ve nasıl önlem alacağımızı bilmeliyiz. Kazanmanın riski, bu zaferleri nasıl elde ettiğinizi unutmaktır. Bu fedakarlık ve çok dikkat gerektirir." sözlerini sarf etti.



"İKİ ZAFERİ AYIRAMAM"



PSG ve Monaco maçlarında alınan galibiyetlerin ikisini de çok değerli gördüğünü söyleyen 34 yaşındaki teknik adam, "İki zafer arasında seçim yapmak zor. Bu zaferin tadını çıkarmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bunu hak ettik. Bu gece çok şanslıydık. İki penaltı veren bir takımın kazanması nadir görülen bir durumdur. Marcin (Bulka), Jarkko (Tuomisto) ve Kevin'e (Jeffries) tebrikler. Farkı yaratan her birimizin küçük detaylarıdır. Açılış maçlarında yanımızda olmayan şans, belki de bugün bizim yanımızdaydı. Şansın yanı sıra mükemmel bir iş çıkaran oyuncuların da hakkını vermek gerekir." diyerek sözlerini noktaladı.



Francesco Farioli, Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.



