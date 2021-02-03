Falcao: "Hocam Kadıköy'de oynarım!"

Galatasaray'a Falcao'dan da iyi haber geldi. Fatih Terim'le görüşen Falcao, tamamen hazır olduğunu ve takımla idmanlara çıkmak istediğini söyledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Falcao: 'Hocam Kadıköy'de oynarım!'
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03 Şubat 2021 11:32
Galatasaray'a Falcao'dan da iyi haber geldi.

Real Madrid'de oynarken "Ronaldo'yu hayata döndüren adam" olarak ünlenen fizyoterapist Joaquin Juan'la çalışan Kolombiyalı tamamen iyileşti.

İstanbul'a gelir gelmez Fatih Terim'le görüşen Falcao, tamamen hazır olduğunu ve takımla idmanlara çıkmak istediğini söyledi.

Falcao'nun İstanbul'a çok hırslı olarak döndüğü ve hocasına, "Derbide oynayıp, gol atmak istiyorum" dediği belirtildi. 



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