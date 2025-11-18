Fabregas: 'Morata'nın desteğe ihtiyacı var'

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, takımının forveti Alvaro Morata ile ilgili konuştu.



Fabregas, İtalyan ekibinde henüz gol atamayan Morata'nın desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.



İspanyol teknik adam, "Gol atamıyor. Desteğe ihtiyacı var. Biraz üzücü bir dönem ama çok yetenekli bir oyuncu ve tekrar toparlayacağından eminim. Cagliari maçında hiç de kötü oynamadı. Oyundan çıkarken alkışlanması da doğru bir davranıştı." dedi.



Como forması altında bu sezon 13 maçta gol atamayan Morata, sadece 1 asistle skora katkı sağladı.



