18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
0-012'
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Fabregas: "Morata'nın desteğe ihtiyacı var"

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, takımda henüz gol atamayan Alvaro Morata'nın desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

calendar 18 Kasım 2025 17:44
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, takımının forveti Alvaro Morata ile ilgili konuştu.

Fabregas, İtalyan ekibinde henüz gol atamayan Morata'nın desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, "Gol atamıyor. Desteğe ihtiyacı var. Biraz üzücü bir dönem ama çok yetenekli bir oyuncu ve tekrar toparlayacağından eminim. Cagliari maçında hiç de kötü oynamadı. Oyundan çıkarken alkışlanması da doğru bir davranıştı." dedi.

Como forması altında bu sezon 13 maçta gol atamayan Morata, sadece 1 asistle skora katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
