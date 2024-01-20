Fabio Carvalho, Hull City'e 3 puanı getirdi

İngiltere Championship'in 28. haftasında Hull City, yeni transferi Fabio Carvalho'nun golüyle Sunderland'i deplasmanda 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fabio Carvalho, Hull City'e 3 puanı getirdi
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20 Ocak 2024 01:01
İngiltere Championship'in 28. haftasında Michael Beale'in ekibi Sunderland ile Liam Rosenior'un yönetimindeki Hull City karşı karşıya geldi.

Stadium of Light'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0 kazanırken galibiyet golünü 71. dakikada yeni transfer Fabio Carvalho kaydetti.

Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 42'ye yükseltirken, Sunderland 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Millwall'ı konuk ederken, Sunderland sahasında Stoke City'yi ağırlayacak.

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