F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole Verstappen'in oldu

Formula 1 Avusturya Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole Verstappen'in oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2024 20:01
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentinde yer alan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

Organizasyonda son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen, 1:04.314'lük derecesiyle birinci sıranın sahibi oldu. Hollandalı sürücü, Formula 1 kariyerinde 40. kez pole pozisyonu elde etti.

Verstappen'in 0.404 saniye arkasında bulunan Büyük Britanyalı pilot Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.526 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.

Avusturya Grand Prix'si, pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery