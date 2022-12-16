Fenerbahçe ve Celtic, 24 yaşındaki golcü Cho Gue-sung için yarışırken, Güney Kore'den ilginç bir iddia geldi.Cho'nun formasını giydiği Jeobnuk'un sportif direktörü Park Ji-sung, yıldız futbolcuyu eski kulübü Manchester United'a önerdi! Kore basınına göre başarılı forvetin ülkeden ayrılması neredeyse kesin.Forvet arayışındaki Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim olan Cho Gue-sung girmişti. İskoç basını, Celtic'in Güney Koreli forveti transfer etmek için Sarı-Lacivertliler'le yarıştığını yazmıştı. Kanarya, bu yarışta öne geçmek için Kim Min-jae kozunu kullanmaya hazırlanırken, Kore basınından yeni bir iddia geldi. Cho'nun formasını giydiği Jeobnuk'un sportif direktörü Park Ji-sung'un oyuncusu için farklı bir planı olduğu belirtildi. Park'ın, 2005-2012 yılları arasında oynadığı Manchester United ile temasa geçerek, Cho Gue-sung'u transfer etmeleri önerisinde bulunduğu kaydedildi.Güney Koreli golcünün transferinde rekabet her geçen gün daha da kızışacak gibi görünüyor. Cho oyuncu özelliklerinin ve yeteneklerinin yanı sıra hem 24 yaşında olması hem de yaklaşık 1.5 milyon Euro'luk piyasa değeriyle iştah kabartıyor. Dünya Kupası'nda vitrine çıkması, 24 yaşındaki forvetin Avrupa çapında daha da tanınmasını sağladı. Güney Kore basınında yer alan haberlerde, Cho'nun kariyeri açısından kritik bir karar vereceği ve futbol hayatını ülke dışında sürdürmesinin neredeyse kesin olduğu öne sürüldü.Cho Gue-sung, oyun tarzı olarak tam da Jorge Jesus'un sevdiği stilde bir forvet. 24 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası sırasında verdiği bir röportajda, "Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına, ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.Cho, Kore Ligi'nde sezonun büyük bölümünü Güney Kore ordusunun takımı olan, her sene diğer kulüplerden kiralık olarak gelen oyuncularla kadro kuran Gimcheon Sangmu'da geçirdi. 24 yaşındaki forvet, 17 golle ligde Joo Min-kyu ile birlikte gol kralı oldu. Gimcheon zar zor ligde kalmasına rağmen Cho gollerinin 13'ünü bu takımda kaydetti.