F.Bahçe Beko'dan ayrılan Ertan Gazi, İtalya'ya transfer oldu

Fenerbahçe Beko, Erten Gazi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Gazi'nin yeni durağı da belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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F.Bahçe Beko'dan ayrılan Ertan Gazi, İtalya'ya transfer oldu
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25 Aralık 2024 16:09
Son güncelleme 25 Aralık 2024 18:35
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran milli basketbolcu Erten Gazi, İtalya'nın Dinamo Sassari takımına transfer oldu.

Sezon başında Anadolu Efes'ten ayrılarak Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutan 27 yaşındaki oyun kurucu şutör, kariyerini İtalya'da sürdürecek.

İtalya temsilcisinden yapılan açıklamada, Erten Gazi'yle sözleşme imzalandığı belirtildi.

BU SEZON 5 MAÇ

Milli oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıktı.

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