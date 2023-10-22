Eyüpspor zirve yürüyüşünü sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor deplasmanda Çoruk FK'yı 3-2 mağlup etti.

Abone Ol
Eyüpspor zirve yürüyüşünü sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 21:12
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Tahsin Tam'ın ekibi Çorum FK ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 9. dakikada Ahmed Kutucu, 17. dakikada Caner Erkin ve 20. dakikada Prince Ampem'den geldi. Ev sahibi Çorum FK'nın gollerini 42. dakikada Ferhat Yazgan ve 90+4'te Michael Ologo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 24 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken Çorum FK 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK deplasmanda Manisa FK ile karşılaşırken, Eyüpspor evinde Bandırmaspor'u konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery