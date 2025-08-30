Eyüpspor, Süper Lig'de Başakşehir karşısında

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor, pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
Geride kalan 3 haftadaki tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan ikas Eyüpspor; TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalardan mağlubiyetle ayrılmıştı.
