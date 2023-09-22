Eyüpspor, serisini sürdürdü: 6'da 6

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eyüpspor, serisini sürdürdü: 6'da 6
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 22:03
Son güncelleme 22 Eylül 2023 22:04
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Mustafa Gürsel'in yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. 34 yaşındaki Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asiste ulaşmış oldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürürken, son sıradaki Ümraniyespor 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşırken, Ümraniyespor evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery