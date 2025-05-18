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Eyüpspor'dan tepki: "Penaltımız verilmedi"

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Mayıs 2025 22:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'dan tepki: 'Penaltımız verilmedi'
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, maçta hücumları sonuçlandırma anlamında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavaş, hem kendileri hem de Fenerbahçe adına ligde hedefin kalmadığı bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.

Fenerbahçe taraftarının protestolarının oyun kalitesini etkilediğini, futbol anlamında da iyi bir atmosfer olmadığını vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"İyi bir savunma yaparak topa sahip olmayı istiyorduk. İlk yarı bunu başardık ancak topa sahip olduğumuzda sonuçlandırma anlamında sıkıntı yaşadık. Sonrasında Fenerbahçe'nin hücumda iyi bir oyunu vardı. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynandık. Topa sahip olan, oyunun ritmini belirleyen taraf olduk ama değerlendiremedik. Bugün şanssız bir hakem performansı da vardı sahada. 2 tane ofsayttan verilmeyen golümüz vardı. Bir de Umut Bozok'un penaltı pozisyonu vardı. Niye verilmedi bilmiyoruz."

Ligde kalıcı olma hedefini gerçekleştirdiklerini ve ilk 5 için mücadele ettiklerini dile getiren Yavaş, "Son 5 haftadaki sonuçlarla bu hedeften de uzaklaştık. Genel anlamda sezon bizim adımıza iyi geçti. Bugün taçlandırmak isterdik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

Yavaş, gelecek sezonunun planlamasıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Ligde yarışırken önümüzdeki sezon planları kolay kolay yapılamıyor. Önümüzde bir Antalyaspor maçımız var. Son hafta bay geçiyoruz ve 1 hafta kazanacağız. Sezon planlaması, bizim kalibremizdeki takımlar adına finansal açıdan çok önemli. Başkanımızla görüşüp bu doğrultuda hareket edeceğiz."


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