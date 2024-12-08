Mame Thiam attığı 2 golle maça damga vurdu. Senegalli futbolcu, gol krallığı yarışında 9'ar gollü Ciro Immobile ve Simon Banza'nın ardından, 8'er kez fileleri havalandıran Edin Dzeko ve Krzysztof Piatek'le birlikte ikinci sıraya yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ikas Eyüpspor, Reeder Samsunspor'u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, 54 ile 69. dakikalardave 64. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan Eyüpspor, 26 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi. Ligde 4. mağlubiyetini alan Samsunspor ise 29 puanda kaldı ve 3. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Samsunspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.Bugüne kadar Samsunspor'a rakip olduğu 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte bir ilki başardı.Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.10. dakikada Eyüpspor atağında sağ kanattan Halil Akbunar'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ampem'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ahmed Kutucu'dan seken topu altıpasın gerisinde önünde bulan Claro'nun dokunuşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.13. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'den aldığı pasla ceza yayına doğru hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kontrol etti.30. dakikada Samsunspor atağında sol kanattan Dimata'nın son çizgiye inerek kale önüne yaptığı ortada Moundilmadji'nin sağ ayağıyla yaptığı dokunuşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.41. dakikada Eyüpspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası çaprazına doğru Caner Erkin'in kullandığı frikikte topu önüne alan Ahmed Kutucu'nun altıpas içine hareketlenip dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.54. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ceza sahasına ortasında ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruşta, top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-061. dakika sağ kanattan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın savunmadan sıyrıldıktan sonra yakın mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer yatarak çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.64. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahasına çaprazdan giren Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-069. dakikada Eyüpspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Thiam'ın kafayla dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-090+1. dakikada sol kanattan rakibini geçerek ceza sahasına giren Ampem'in dar açıdan şutunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.Karşılaşmayı ikas Eyüpspor 3-0 kazandı.Recep Tayyip ErdoğanAtilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Suat GüzBerke Özer, Tayfur Bingöl (Dk. 87 Umut Meraş), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 83 Saiz), Ampem, Halil Akbunar (Dk. 83 Sinan Gümüş), Ahmed Kutucu (Dk. 90 Dorukhan Toköz), Thiam (Dk. 90 Bruno)Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 84 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 77 Soner Gönül), Benasser, Ntcham (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 84 Muja), Holse, Dimata, Moundilmadji (Dk. 77 Ercan Kara)Dk. 54 ve 69 Thiam, Dk. 64 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor)Dk. 15 Emre Akbaba, Dk. 45+1 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Benasser, Dk. 80 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)