24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Eyüpspor çıkış peşinde

ikas Eyüpspor, ligde cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Eyüpspor, kazanması durumunda bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alacak.

24 Ekim 2025 13:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor çıkış peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde oynadığı 9 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan İstanbul ekibi, 5 de yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, topladığı 8 puan ve averajla 14. sırada haftaya başladı.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Eyüpspor, Trabzon deplasmanından da puan ya da puanlar alarak teknik direktör Orhan Ak yönetiminde çıkış yakalamaya çalışacak.

Tarafların geçen sezon oynadığı maçlarda İstanbul'daki karşılaşma 0-0 sona ererken, Trabzon'daki müsabakayı ise bordo-mavili ekip 1-0 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
