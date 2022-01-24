Eyüpspor-Bursaspor maçı tekrar ertelendi

Eyüpspor-Bursaspor maçı olumsuz hava şartları nedeniyle tekrar ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor-Bursaspor maçı tekrar ertelendi
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24 Ocak 2022 16:32
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü başlayan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle pazartesiye ertelenen Eyüpspor-Bursaspor mücadelesi, yine oynanamadı.

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ligin 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçımız, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi ve sporcu sağlığı göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Dün Eyüp Stadı'nda yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelenin 12. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, iki takımın teknik direktörü ve kalecileriyle görüşerek müsabakayı devam ettirmemişti.

Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

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