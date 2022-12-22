Eyüpspor, Berke Özer'i açıkladı!

Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Demirören Haber Ajansı'na konuştu.Murat Özkaya, kulüplerin yönetim sıkıntısı olduğunu vurgulayarakaçıklamalarında bulundu.Murat Özkaya en büyük hayalinin Luka Modric'i Türkiye'ye getirmek olduğunu söyleyerek,"Cristiano Ronaldo'yu almak ister misiniz ?" sorusuna ise,dedi.Murat Özkaya altyapı konusuna da değinerek,dedi.TFF ile ilişkilerine değinen Murat Özkaya,ifadelerinikullandıEyüpspor'un performasını değerlendiren Özkaya,şeklinde konuştu.Berke Özer, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Portimonense'ye transfer olmuştu.