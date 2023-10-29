Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Taner Taşkın'ın yönetimindeki Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 81. dakikada Florian Jozefzoon kaydetti.
Bu sonuçla birlikte iç sahadaki ilk puan kaybını yaşayan lider Eyüpspor 24 puanda kalırken, Bandırmaspor 19 puana yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Adanaspor'u konuk ederken, Bandırmaspor sahasında Altay'ı ağırlayacak.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 81. dakikada Florian Jozefzoon kaydetti.
Bu sonuçla birlikte iç sahadaki ilk puan kaybını yaşayan lider Eyüpspor 24 puanda kalırken, Bandırmaspor 19 puana yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Adanaspor'u konuk ederken, Bandırmaspor sahasında Altay'ı ağırlayacak.