29 Ekim

Eyüpspor'a evinde şok: Bandırmaspor 3 puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'a evinde şok: Bandırmaspor 3 puanı kaptı
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29 Ekim 2023 21:10
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Taner Taşkın'ın yönetimindeki Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 81. dakikada Florian Jozefzoon kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iç sahadaki ilk puan kaybını yaşayan lider Eyüpspor 24 puanda kalırken, Bandırmaspor 19 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Adanaspor'u konuk ederken, Bandırmaspor sahasında Altay'ı ağırlayacak.

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