Everton'dan yıldız oyuncusu için flaş karar

Bu sezon yaşadığı finansal problemler nedeniyle toplamda 8 puan silme cezası alan ve daha fazlasıyla karşı karşıya olan Everton flaş bir karar aldı.



YILDIZINI SATACAK



Everton, bu sezon gösterdiği performansla Manchester United'ın transfer listesinde en başlarında yer alan Jarrad Branthwaite'yi satma kararı aldı.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Everton, Finansal Fair-Play nedeniyle 21 yaşındaki İngiliz stoper için 80 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesi durumunda kesinlikle oyuncunun gidişine onay verecek.



38 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Everton formasıyla 38 resmi maça çıkan Jarrad Branthwaite bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.





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