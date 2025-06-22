Everton'da Kenny Tete operasyonu!

Geçtiğimiz sezon David Moyes ile küme düşme hattından kurtulan Everton, yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak için harekete geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Everton, Fulham ile yollarını ayıran sağ bek Kenny Tete ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan oyuncu için Everton, eski kulübüne ödeme yapmayacak.



Merseyside ekibi, Hollanda asıllı oyuncu ile 2028 yılına kadar anlaştı. Resmi imzaların gelecek hafta atılması bekleniyor.



PERFORMANSI



Kenny Tete, 2024-2025 sezonunda Fulham formasıyla 22 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda ise sadece 2 asist üretebildi.



