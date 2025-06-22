22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Everton'da Kenny Tete operasyonu!

Everton, bu sezon Fulham ile sözleşmesi sona eren Kenny Tete ile anlaşmaya vardı.

calendar 22 Haziran 2025 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Everton'da Kenny Tete operasyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Geçtiğimiz sezon David Moyes ile küme düşme hattından kurtulan Everton, yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Everton, Fulham ile yollarını ayıran sağ bek Kenny Tete ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde olan oyuncu için Everton, eski kulübüne ödeme yapmayacak.

Merseyside ekibi, Hollanda asıllı oyuncu ile 2028 yılına kadar anlaştı. Resmi imzaların gelecek hafta atılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Kenny Tete, 2024-2025 sezonunda Fulham formasıyla 22 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda ise sadece 2 asist üretebildi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.