Evander için pazarlıklar sürüyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Orta sahaya Sergio Oliveira'yı transfer eden sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Evander için girişimlerini hızlandırdı, bonservis pazarlıkları devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak da Brezilyalı oyuncunun transfer edilmesi için yönetime sürekli baskı yapıyor.



Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Cimbom, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon 47 karşılaşmada forma giyen Evander, 17 gol atarken 11 de asist yaptı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ