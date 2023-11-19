EURO 2024'te günün sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftası 7 maçla tamamlandı.



EURO 2024 Elemelerinin 9. haftasının üçüncü gününde B, D ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.



B Grubu'nda Fransa, konuk ettiği Cebelitarık'a karşı büyük üstünlük sağlayarak rakibini 14-0 yendi. Grubun diğer maçında Hollanda, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finallere adını yazdırdı.



I Grubu'nda Romanya, deplasmanda İsrail'i 2-1 yenerek finallere katılmayı garantiledi. Aynı grupta İsviçre ise konuk ettiği Kosova ile 1-1 berabere kaldı ve finallere kaldı.



Alınan sonuçlar şöyle:



B Grubu:



Fransa-Cebelitarık: 12-0



Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0



D Grubu:



Ermenistan-Galler: 1-1



Letonya-Hırvatistan: 0-2



I Grubu:



Belarus-Andorra: 1-0



İsviçre-Kosova: 1-1



İsrail-Romanya: 1-2





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