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ESPN yazarı, LeBron'un G.O.A.T. davasındaki planını ortaya koydu

ESPN analisti Brian Windhorst, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu sezon tüm maçlarda oynamasının sebebini, NBA efsanesi Michael Jordan ile bağlantılı bir teoriyle açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Brian Windhorst, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu sezon tüm maçlarda oynamasının sebebini, NBA efsanesi Michael Jordan ile bağlantılı bir teoriyle açıkladı.

LeBron gibi bir Ohio yerlisi olan Windhorst, tüm bunların LeBron tarafından G.O.A.T. (Tüm zamanların en iyisi) tartışmasındaki dengeyi değiştirme üzerine bir taktik olabileceğini söyledi:

"Uzun zamandır bunu söylüyordu, ama artık 'Takım arkadaşlarımın her zaman yanında olmak istiyorum' ifadesini gerçeğe dökmeye başladı.

Bunun bir Jordan'ı küçültme girişimi değil, özgeçmişini parlatmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. 'Yıllarca ardı ardına yaşadığım tüm o zihinsel zorluklara, tüm değişikliklere ve tüm yorgunluğa rağmen hep geri geldim. Her şeye rağmen ayakta kaldım, kendimi toparlayabildim.' gibi.

Ve Jordan'ı nasıl yakalayacağını bulmak adına yaptığı manevraların arasında bence bu da var. Arka arkaya gecelerde oynamasının asıl sebebinin bu olduğunu düşünmesem de, davasının bir parçası olduğunu düşünüyorum kesinlikle."


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