Eskrim Dünya Şampiyonası sürüyor

Eskrim Dünya Şampiyonası'nda, milli sporcu Nisanur Erbil 30'uncu, Deniz Selin Ünlüdağ 61'inci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrim Dünya Şampiyonası sürüyor
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27 Temmuz 2023 23:35
Eskrim Dünya Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorilerinde ana tablo müsabakaları yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen şampiyonada milli eskrimci Nisanur Erbil, kılıç kategorisinde 30'uncu olurken Deniz Selin Ünlüdağ ise 61'inci sırada yer aldı.

Takım ön eleme karşılaşmalarında mücadele eden Muhammed Anasız, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman, Enver Yıldırım'dan oluşan erkekler kılıç takımı; Kolombiya, Macaristan, İran, Ukrayna ve Mısır ile yaptığı maçlar sonucu organizasyonu 14'üncü takım olarak tamamladı.

Organizasyonda Kadınlar Kılıç Milli Takımı, 29 Temmuz Cumartesi günü ön eleme karşılaşmalarına çıkacak.

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