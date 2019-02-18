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Eskişehirspor'dan Denizlispor'a çelme!

Spor Toto 1. Ligi'nde alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren Eskişehirspor - Denizlispor karşılaşması 1-1 sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Eskişehirspor'dan Denizlispor'a çelme!
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18 Şubat 2019 20:55
Spor Toto 1. Ligi'nin 22. haftasının kapanış maçında Eskişehirspor ile Denizlispor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendirek karşılaşma 1-1 sona erdi.

Eskişehirspor'un golünü 17. dakikada Jesse Sekidika atarken Denizlispor'un golü 39. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.

DENİZLİSPOR, 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sonucun ardından 14 maçtır kaybetmeyen Denizlispor, 47 puanla 22. haftayı da lider bitirdi. Eskişehirspor ise 24 puan ile 14. sırada kaldı.

1. Lig'de 23. hafta maçlarında Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ise Osmanlıspor'u konuk edecek.

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay
Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Milinkovic, Issah (Dk. 88 Furgan Polat), Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Emre Güral), Sissoko (Dk. 77 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan
Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90+1 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 72 Kehinde), Furkan Şeker, Gökhan Süzen, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba
Goller: Dk. 17 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 39 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Abalı Denizlispor), Dk. 45+2 Sissoko, Dk. 46 Milinkovic, Dk. 84 Berkay Dabanlı, Dk. 90+3 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)

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