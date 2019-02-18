Spor Toto 1. Ligi'nin 22. haftasının kapanış maçındaileYeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendirek karşılaşmasona erdi.Eskişehirspor'un golünü 17. dakikada Jesse Sekidika atarken Denizlispor'un golü 39. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.Bu sonucun ardından 14 maçtır kaybetmeyen Denizlispor, 47 puanla 22. haftayı da lider bitirdi. Eskişehirspor ise 24 puan ile 14. sırada kaldı.1. Lig'de 23. hafta maçlarında Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ise Osmanlıspor'u konuk edecek.Yeni EskişehirTugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin AltayMelih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Milinkovic, Issah (Dk. 88 Furgan Polat), Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Emre Güral), Sissoko (Dk. 77 Kıvanç Karakaş), Mehmet ÖzcanStackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90+1 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 72 Kehinde), Furkan Şeker, Gökhan Süzen, Abdülkerim Bardakcı, MbambaDk. 17 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 39 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Abalı Denizlispor), Dk. 45+2 Sissoko, Dk. 46 Milinkovic, Dk. 84 Berkay Dabanlı, Dk. 90+3 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)