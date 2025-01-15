Eski Beşiktaşlı Roberto Hilbert suskunluğunu bozdu!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini Greuther Fürth U19 takımında antrenör olarak sürdüren Roberto Hilbert, Fanatik'ten Emre Günayı'nın sorularını yanıtladı.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
3 yıl Beşiktaş forması giyen Roberto Hilbert, toplam 110 resmi maça çıkmıştı. Alman isim bu müsabakalarda 9 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.
İŞTE HİLBERT'İN SÖZLERİ:
Kariyerin nasıl gidiyor, hedeflerin nelerdir?
- Kariyerim iyi gidiyor. Kendimi her gün geliştiriyorum. Hedefim profesyonel futbolda teknik direktör olmak.
Beşiktaş döneminden kısaca bahseder misin?
- Unutulmaz bir 3 yıl geçirdim. Bu muhteşem kulübün bir parçası olduğum için gerçekten kendimle gurur duyuyorum.
O dönem Beşiktaş'tan neden ayrıldın?
- Kulüpten ayrılmamın sebebi o zamanki başkan sözleşmemi yenilemedi. Daha sonra Leverkusen'den bir teklif aldım ve oraya transfer oldum.
Beşiktaş'a gelecek olan hocaya ne önerirsin?
- İlk önce İstanbul'da antrenör olmanın ne kadar önemli olduğunu anlaması gerekiyor. Takıma gelecek kişinin gerçek bir Beşiktaş kimliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönmek ister misin?
- Zamanı gelince elbette geri dönmek istiyorum.
Bu sezon Türkiye Süper Lig'de kim şampiyon olur?
- Ben Beşiktaş diyorum. Puan tablosunda kimin ilk sırada olduğu önemli değil.
Beşiktaş taraftarına ne demek istersin?
- Onlar gelmiş geçmiş en büyük taraftarlar. Bana hala saygı ve sevgi gösterdikleri için gerçekten minnettarım.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
3 yıl Beşiktaş forması giyen Roberto Hilbert, toplam 110 resmi maça çıkmıştı. Alman isim bu müsabakalarda 9 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.
İŞTE HİLBERT'İN SÖZLERİ:
Kariyerin nasıl gidiyor, hedeflerin nelerdir?
- Kariyerim iyi gidiyor. Kendimi her gün geliştiriyorum. Hedefim profesyonel futbolda teknik direktör olmak.
Beşiktaş döneminden kısaca bahseder misin?
- Unutulmaz bir 3 yıl geçirdim. Bu muhteşem kulübün bir parçası olduğum için gerçekten kendimle gurur duyuyorum.
O dönem Beşiktaş'tan neden ayrıldın?
- Kulüpten ayrılmamın sebebi o zamanki başkan sözleşmemi yenilemedi. Daha sonra Leverkusen'den bir teklif aldım ve oraya transfer oldum.
Beşiktaş'a gelecek olan hocaya ne önerirsin?
- İlk önce İstanbul'da antrenör olmanın ne kadar önemli olduğunu anlaması gerekiyor. Takıma gelecek kişinin gerçek bir Beşiktaş kimliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönmek ister misin?
- Zamanı gelince elbette geri dönmek istiyorum.
Bu sezon Türkiye Süper Lig'de kim şampiyon olur?
- Ben Beşiktaş diyorum. Puan tablosunda kimin ilk sırada olduğu önemli değil.
Beşiktaş taraftarına ne demek istersin?
- Onlar gelmiş geçmiş en büyük taraftarlar. Bana hala saygı ve sevgi gösterdikleri için gerçekten minnettarım.