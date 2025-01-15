Eski Beşiktaşlı Roberto Hilbert suskunluğunu bozdu!

2010-2013 yılları arası Beşiktaş'ta forma giyen ve sergilediği performansla taraftarın sevgisini kazanan Roberto Hilbert, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

Haber; Fanatik
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Eski Beşiktaşlı Roberto Hilbert suskunluğunu bozdu!
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15 Ocak 2025 11:53
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini Greuther Fürth U19 takımında antrenör olarak sürdüren Roberto Hilbert, Fanatik'ten Emre Günayı'nın sorularını yanıtladı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

3 yıl Beşiktaş forması giyen Roberto Hilbert, toplam 110 resmi maça çıkmıştı. Alman isim bu müsabakalarda 9 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

İŞTE HİLBERT'İN SÖZLERİ:

Kariyerin nasıl gidiyor, hedeflerin nelerdir?

- Kariyerim iyi gidiyor. Kendimi her gün geliştiriyorum. Hedefim profesyonel futbolda teknik direktör olmak.

Beşiktaş döneminden kısaca bahseder misin?

- Unutulmaz bir 3 yıl geçirdim. Bu muhteşem kulübün bir parçası olduğum için gerçekten kendimle gurur duyuyorum.

O dönem Beşiktaş'tan neden ayrıldın?

- Kulüpten ayrılmamın sebebi o zamanki başkan sözleşmemi yenilemedi. Daha sonra Leverkusen'den bir teklif aldım ve oraya transfer oldum.

Beşiktaş'a gelecek olan hocaya ne önerirsin?

- İlk önce İstanbul'da antrenör olmanın ne kadar önemli olduğunu anlaması gerekiyor. Takıma gelecek kişinin gerçek bir Beşiktaş kimliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönmek ister misin?

- Zamanı gelince elbette geri dönmek istiyorum.

Bu sezon Türkiye Süper Lig'de kim şampiyon olur?

- Ben Beşiktaş diyorum. Puan tablosunda kimin ilk sırada olduğu önemli değil.

Beşiktaş taraftarına ne demek istersin?

- Onlar gelmiş geçmiş en büyük taraftarlar. Bana hala saygı ve sevgi gösterdikleri için gerçekten minnettarım.

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