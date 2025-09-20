20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
0-00'
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-017'
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
0-04'
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
0-05'
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
0-03'

Esenler Erokspor'dan muhteşem geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçında Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yi 4-3 mağlup etti.

20 Eylül 2025
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor'dan muhteşem geri dönüş!
Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçında Manisa FK, Esenler Erokspor'u ağırladı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi Eseneler Erokspor, 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandı.

Manisa FK, 16. dakikada Burak Süleyman'ın golüyle öne geçti. 18. dakikada Yusuf Talum farkı ikiye çıkardı. 33. dakikada Esenler Erokspor, Guelor Kanga'nın penaltı golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda 55. dakikada Manisa FK, Yassine Benrahou'nun penaltı golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. 61. dakikada Olarenwaju Kayode sahneye çıkarak farkı tekrar bire indirdi. 75. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Olarenwaju, skora denge getirdi. 90+4. dakikada ise Esenler Erokspor'dan Hamza Catakovic, takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, puanını 10 yaptı. Manisa FK 1 maç eksik ile 5 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Manisa FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. 

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Melih Kurt, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Tükyılmaz

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum, Toure (Dk. 90+8 Fırat İnal), Lindseth, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 80 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Burak Süleyman (Dk. 83 Yunus Emre Yüce), Diony ( Dk. 69 Herelle)

Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Eray Korkmaz (Dk. 90+1 Jack), Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 59 Recep Niyaz), Kanga (Dk. 90 Hamza Catakovic), Faye (Dk. 59 Berat Luş), Kayode (Dk. 90+7 Seyfettin Anıl Yaşar)

Goller: Dk. 16 Burak Süleyman, Dk. 18 Yusuf Talum, Dk. 55 Benrahou (Penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 33 Kanga (Penaltıdan), Dk. 61 ve Dk. 75 Kayode, Dk. 90+4 Hamza Catakovic (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Yusuf Talum, Dk. 61 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 54 Faye, Dk. 69 Kayode (Esenler Erokspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.