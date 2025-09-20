Esenler Erokspor'dan muhteşem geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçında Manisa FK, Esenler Erokspor'u ağırladı.



Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadeleyi Eseneler Erokspor, 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandı.



Manisa FK, 16. dakikada Burak Süleyman'ın golüyle öne geçti. 18. dakikada Yusuf Talum farkı ikiye çıkardı. 33. dakikada Esenler Erokspor, Guelor Kanga'nın penaltı golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 55. dakikada Manisa FK,'nun penaltı golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. 61. dakikadasahneye çıkarak farkı tekrar bire indirdi. 75. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran, skora denge getirdi. 90+4. dakikada ise Esenler Erokspor'dan, takımına galibiyeti getiren golü attı.Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, puanını 10 yaptı. Manisa FK 1 maç eksik ile 5 puanda kaldı.Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Manisa FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.Manisa 19 MayısMelih Kurt, Ömer Lütfü Aydın, Emrah TükyılmazVedat Karakuş, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum, Toure (Dk. 90+8 Fırat İnal), Lindseth, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 80 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Burak Süleyman (Dk. 83 Yunus Emre Yüce), Diony ( Dk. 69 Herelle)Birkan Tetik, Eray Korkmaz (Dk. 90+1 Jack), Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 59 Recep Niyaz), Kanga (Dk. 90 Hamza Catakovic), Faye (Dk. 59 Berat Luş), Kayode (Dk. 90+7 Seyfettin Anıl Yaşar)Dk. 16 Burak Süleyman, Dk. 18 Yusuf Talum, Dk. 55 Benrahou (Penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 33 Kanga (Penaltıdan), Dk. 61 ve Dk. 75 Kayode, Dk. 90+4 Hamza Catakovic (Esenler Erokspor)Dk. 39 Yusuf Talum, Dk. 61 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 54 Faye, Dk. 69 Kayode (Esenler Erokspor)