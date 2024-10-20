Erzurumspor zirve yarışında yara aldı!

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Pendikspor, sahasında Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Erzurumspor zirve yarışında yara aldı!
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20 Ekim 2024 15:34
Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Pendikspor, sahasında Erzurumspor ile karşılaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Pendikspor, ligde çıktığı son 4 maçını da kazanamadı. Erzurumspor FK ise 3 maç sonra puan kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, 16 puana çıktı. Pendik ise puanını 11'e yükseltti.

Erzurum, ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Pendikspor ise Amed FK'ye konuk olacak.

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