Erzurumspor zirve yarışında yara aldı!

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Pendikspor, sahasında Erzurumspor ile karşılaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Pendikspor, ligde çıktığı son 4 maçını da kazanamadı. Erzurumspor FK ise 3 maç sonra puan kaybetti.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, 16 puana çıktı. Pendik ise puanını 11'e yükseltti.
Erzurum, ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Pendikspor ise Amed FK'ye konuk olacak.
Pendikspor, ligde çıktığı son 4 maçını da kazanamadı. Erzurumspor FK ise 3 maç sonra puan kaybetti.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, 16 puana çıktı. Pendik ise puanını 11'e yükseltti.
Erzurum, ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Pendikspor ise Amed FK'ye konuk olacak.