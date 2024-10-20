Erzurumspor zirve yarışında yara aldı!

Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında Pendikspor, sahasında Erzurumspor ile karşılaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.



Pendikspor, ligde çıktığı son 4 maçını da kazanamadı. Erzurumspor FK ise 3 maç sonra puan kaybetti.



Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, 16 puana çıktı. Pendik ise puanını 11'e yükseltti.



Erzurum, ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Pendikspor ise Amed FK'ye konuk olacak.



