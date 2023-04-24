Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı Erzurumspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2'lik skorla kazandı.



Bandırmaspor 39. dakikada Ivan Saponjic ve 58. dakikada Caner Hüseyin Bağ ile 2-0 öne geçti. Erzurumspor FK, bu gollere 76. dakikada Muhammed Furkan Özhan, 89. dakikada Eren Tozlu ile 90 ve 90+14. dakikalarda Mikhael Rosheuvel ile cevap verdi.



Bandırmaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Erzurumspor FK'nın attığı 3. golün ardından itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, 33 puana yükseldi. Bandırmaspor 50 puanda kaldı.



Erzurumspor FK, gelecek hafta sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Bandırmaspor, Altınordu deplasmanına konuk olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ