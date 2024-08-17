Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu renklerine bağladı

1. Lig ekibi Erzurumspor, Gökhan Akkan, Mustafa Fettahoğlu, Enes Karakaş ve Serkan Köse'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu renklerine bağladı
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17 Ağustos 2024 01:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 4 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüp, Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan, Ankara Demirspor'dan Mustafa Fettahoğlu, Nazilli Belediyespor'dan Enes Karakaş ve Mardin 1969 Spor'da forma giyen Serkan Köse'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada, "Gökhan Akkan ile 1 Serkan Köse ve Enes Karakaş ile 2, Mustafa Fettahoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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