TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında evinde'u 4-1 mağlup eden, 62 puanla 2. sırayı aldı ve Süper Lig'e geri döndü.Kazım Karabekir Stadı'nda BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 7. ve 81. dakikalarda Emrah Başsan,30. dakikada penaltıdan Hamroun ve 88. dakikada Sissoko'dan geldi. Ümraniye'nin tek sayısını ise 56. dakikada Muhammed kaydetti.Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, böylece 1 yıllık aranın ardından tekrar en üst lige adımını atmış oldu.Erzurum Kazım KarabekirArda Kardeşler, Murat Ergin Gözütok, Bahtiyar BirinciSehic, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç), Osman Çelik, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Scuk, Emrah Başsan (Dk. 90 Oltan Karakullukçu), Sissoko (Dk. 90 Rashad), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 66 Hasan Ayaroğlu), Ömer Şişmanoğlu, (Dk. 77 Pote)Burak Öğür, Muharrem Öner, Emre Kurt, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Akabueze, Muhammed Gönülaçar (Dk. 87 Erdem Seçgin), Hasic, Gomis (Dk. 60 Muammer Denizhan Taşkan), Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Gimbert), Mücahit Can AkçayDk. 7, 81 Emrah Başsan, Dk. 30 Hamroun, Dk. 88 Sissoko, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 56 Muhammed Gönülaçar, (Cesar Grup Ümraniyespor)Dk. 8 Mücahit Can Akçay, Dk. 28 Muhammed Gönülaçar, Dk. 45 Akabueze, (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 22 İbrahim Akdağ, Dk. 52 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)