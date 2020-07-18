TFF 1. Lig'de Hatayspor ile Erzurumspor'un Süper Lig bileti almasının ardından Play-Off'a kalanlar da resmen belli oldu.
Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırladığı maçı 31 (p) ve 70 (p) Erkan Zengin, 44. dakikada Milan Mitrovic'in golleriyle 3-0 kazandı ve sezonu 61 puanla 3. sırada tamamladı.
Akhisarspor, Keçiörengücü'nü ağırladığı maçı 4-3 kaybetmesine rağmen 57 puanla sezonu 4. sırada noktaladı.
Fatih Karagümrük küme düşen Adanaspor'u 11. dakikada Innocent Emeghara, 74. dakikada Ramazan Civelek ve 81. dakikada Erik Sabo'nun golleriyle 3-0 yendi ve 56 puanla ligi 5. sırada tamamladı.
Bursaspor geçen hafta Süper Lig bileti alan Hatayspor'a deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen 56 puanla 6. sırada sezonu noktaladı ve Play-Off bileti alan son takım oldu.
İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Adana Demirspor - Bursaspor
Akhisarspor - Fatih Karagümrük
Play-Off ilk maçları 22 Temmuz Çarşamba, rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.
TFF 1. LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırladığı maçı 31 (p) ve 70 (p) Erkan Zengin, 44. dakikada Milan Mitrovic'in golleriyle 3-0 kazandı ve sezonu 61 puanla 3. sırada tamamladı.
Akhisarspor, Keçiörengücü'nü ağırladığı maçı 4-3 kaybetmesine rağmen 57 puanla sezonu 4. sırada noktaladı.
Fatih Karagümrük küme düşen Adanaspor'u 11. dakikada Innocent Emeghara, 74. dakikada Ramazan Civelek ve 81. dakikada Erik Sabo'nun golleriyle 3-0 yendi ve 56 puanla ligi 5. sırada tamamladı.
Bursaspor geçen hafta Süper Lig bileti alan Hatayspor'a deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen 56 puanla 6. sırada sezonu noktaladı ve Play-Off bileti alan son takım oldu.
İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Adana Demirspor - Bursaspor
Akhisarspor - Fatih Karagümrük
Play-Off ilk maçları 22 Temmuz Çarşamba, rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.
TFF 1. LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...