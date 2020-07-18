İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ





Play-Off ilk maçları 22 Temmuz Çarşamba, rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

TFF 1. Lig'de Hatayspor ile Erzurumspor'un Süper Lig bileti almasının ardından Play-Off'a kalanlar da resmen belli oldu., İstanbulspor'u ağırladığı maçı 31 (p) ve 70 (p) Erkan Zengin, 44. dakikada Milan Mitrovic'in golleriyle 3-0 kazandı ve sezonu, Keçiörengücü'nü ağırladığı maçı 4-3 kaybetmesine rağmenküme düşen Adanaspor'u 11. dakikada Innocent Emeghara, 74. dakikada Ramazan Civelek ve 81. dakikada Erik Sabo'nun golleriyle 3-0 yendi vegeçen hafta Süper Lig bileti alan Hatayspor'a deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmensezonu noktaladı ve Play-Off bileti alan son takım oldu.Adana Demirspor - BursasporAkhisarspor - Fatih Karagümrük