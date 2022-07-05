Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'da yeni bir dönem başladı. Erzurumspor'da başkanlık koltuğuna Ahmet Dal oturdu. Kulübün yeni başkanı Ahmet Dal, hedeflerini Sporx'e anlattı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Erzurumspor Başkanı, transfer yasağı, Süper Lig hedefleri ve teknik direktör Muzaffer Bilazer'in geleceği hakkında net ifadelere imza attı.



"TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK İSTİYORUZ"



Öncelikle başkanlık görevine gelmesiyle ilgili olarak Ahmet Dal, "Ben 8 yıldır Erzurumspor'da yöneticiydim. Zaman zaman daha fazla sorumluluklar aldığımız zaman zaman da biraz uzak kaldığımız durumlar oldu. Süper Lig'e çıkamama durumundan sonra olağanüstü kongre kararı alındı. Başkanlık için elbette gururluyum. Kongre tam transfer ve yaz dönemine denk geldi. Takımlar sezona hazırlanıyor. Biz de kongre süreci olduğu için çok ciddi bir çalışma yapamadık. Hızlı bir şekilde aksiyon alacağız. Mevcut oyuncularla ilgili ödemeleri yapalım, transfer yasağını kaldırmak için çalışmalara başlayalım diyoruz. Dediğim gibi hızlı bir süreç oldu. Ekonomik açıdan daha güçlü olmak zorundayız. Süper Lig ile aramızdaki makas çok açık. Zaten Süper Lig'e çıkan takım desteklenmezse düşüyor. Ekonomik olarak makasın kapanması için gereken desteği isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.



KULÜBÜN BORCU VE SÜPER LİG HEDEFİ...



Erzurumspor'un hedefinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirten Dal, "Erzurumspor, düştü, düştükten sonra tekrar çıktı. Yani toparlanmasını hep bildi. Süper Lig hedefiyle yola çıktık, play-off potasına girdik. Tabii ki İstanbulspor'a elendik ve yeni bir hazırlığa başladık. Şimdi Erzurumspor'un hedefi yine Süper Lig olacak. En kısa sürede ayağa kalkacak ve toparlanacağız. Transfer yasağımızı kaldırmak ve takviyelerimizi yapmak istiyoruz. Bu sezonu toparlanma sezonu olarak görüyoruz. 100 milyon lira borcumuz var. Bunun 60 milyonu transfer yasağına mani olan borç. 40 milyon da diğer borçlar. Öncelikle transfer yasağını kaldırmak için dosyaları temizleyeceğiz. Transfer tahtasının açılması ve gerekli takviyeleri yapmamız en büyük arzumuz" dedi.



"TRABZONSPOR GİBİ YAPABİLİRİZ"



Altyapıya önem vereceklerinin altını çizen Erzurumspor Başkanı, "Genç takımlarımızda forma şansı bulamayan oyuncularımız daha fazla şans bulacak. Biz, Erzurumspor 2 sene sonra Süper Lig'e çıksın ama altyapıdan en az 5 oyuncusu 11'de oynasın istiyoruz. Durumu bir fırsata çevirmek istiyoruz. Örneğin; Trabzonspor transfer yapamadığı dönemde genç oyuncuları oynattı ve bu oyuncular şu anda Türk futbolunda konuşulan isimler oldular. Demek ki çocuklarımıza fırsat verdiğimizde bu çocuklar da cevap verebiliyor. Gençlere sabretmeliyiz. Bugün 500 bin Euro verdiğiniz bir yabancı oyuncu 1 sezon oynamadan gidebiliyor. Ama siz o paraya 9 genç oyuncu alırsınız. Biz Erzurumspor olarak hep yarışın içinde olacağız" açıklamasını yaptı.



"MUZAFFER BİLAZER İLE DEVAM EDECEĞİZ"



Erzurumspor Başkanı, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile ilgili kararını da açıkladı. Ahmet Dal, "Muzaffer Bilazer hocamız ile devam edeceğiz. Camiamızda farklı bir bağı var. O da kulüple aidiyetle yaklaşıyor. Hocamızla ilgili ayrılık gibi bir tasarrufumuz söz konusu değil. Kendisiyle devam edecek ve başarılı olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.





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