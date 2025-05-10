Erzurumspor, 6. sıradan play-off'ta!

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, puanını 64'e yükselterek 6. sıradan play-off oynamaya hak kazandı. Küme düşen Şanlıurfaspor ise ligi 40 puanla tamamladı.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, puanını 64'e yükselterek 6. sıradan play-off oynamaya hak kazandı. Küme düşen Şanlıurfaspor ise ligi 40 puanla tamamladı.